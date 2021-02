Piazzetta intitolata a Scidà, Bonaccorsi (M5S): "Proposta che non viene dall'amministrazione"

“La proposta di conservare la memoria di Scidà, intestandogli una via o una piazza di Catania - dice il consigliere - parte dal basso Ho ascoltato le richieste dei cittadini e le ho subito portate in commissione toponomastica"

Anche l'intitolazione di una piazzetta fa discutere. Dopo il comunicato dell'amministrazione comunale che ha snocciolato un elenco di nomi illustri a cui saranno dedicati alcuni luoghi della città è arrivata una nota stampa del Movimento Cinque Stelle per precisare sulla scelta del ricordo del magistrato Giambattista Scidà.

La promogenitura della richiesta di intitolazione è del consigliere Bonaccorsi con una richiesta,protocollata il 9 dicembre dello scorso anno e ora accettata dall’amministrazione. Per il consigliere l’ex presidente del tribunale dei minori è “una delle figure più rappresentative dell’antimafia catanese, il cui nome è indissolubilmente legato al caso Catania, alle denunce degli scandali della mala amministrazione, della commistione tra mafia, imprenditoria, politica, stampa e parte della magistratura catanese e alle sue battaglie in difesa dei diritti dei minori e delle fasce svantaggiate”.

“La proposta di conservare la memoria di Scidà, intestandogli una via o una piazza di Catania - dice Bonaccorsi - non parte dall’amministrazione, ma dal basso. Ho ascoltato le richieste dei cittadini e le ho subito portate in commissione toponomastica: Catania non deve mai dimenticare Scidà, grande galantuomo e magistrato integerrimo, alto esempio di onestà intellettuale, uno dei pochissimi che ha avuto il coraggio di sfidare il sistema. Le sue denunce, sempre attuali a quasi dieci anni dalla sua scomparsa, sono un monito e un modello per tutti: precorrendo i tempi, Scidà aveva già puntato il dito anche su temi come il dissesto o l’ex Palazzo delle Poste. Chissà cosa direbbe oggi, se avesse la possibilità di assistere agli scempi che la nostra città ha subito negli ultimi anni.”