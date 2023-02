Il neo-commissario Mattei: "Spero nella collaborazione dei dirigenti e del Consiglio comunale"

Il nuovo Commissario straordinario del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Piero Mattei, ha parlato alla stampa del proprio mandato, degli obiettivi e della necessità di lavorare in maniera sinergica e appropriata per il bene della comunità. Un vero e proprio richiamo al senso di responsabilità di tutti.

“Ovviamente non posso presumere che nel giro di 3-4 giorni io possa conoscere tutto. Alcune tematiche particolari e importanti le affronterò. Bisogna lavorare - ha dichiarato Mattei in occasione della conferenza stampa di presentazione del piano di sicurezza dei festeggiamenti agatini - anche in area metropolitana, perché i problemi non sono soltanto per la città di Catania ma anche per l’area metropolitana. Un tassello alla volta vediamo di organizzare tutto in maniera tale che possa essere omogeneo, corretto, legale. Ma soprattutto io spero nella collaborazione dei dirigenti comunali e dell’area metropolitana, oltre che del Consiglio comunale".

Il nuovo Commissario straordinario si è espresso anche in merito alle recenti decisioni del Consiglio comunale. "In questi giorni - ha spiegato - il Consiglio comunale che ha deciso di non fare la cosiddetta 'rottamazione'. Parlo di una cosa che tutto sommato potrebbe essere considerata minima, ma che però è importante, perché si tratta di risorse per il Comune. E quindi di risorse per potere risolvere e assicurare servizi alla comunità che li chiede. Ho sempre detto che i diritti sono belli, sono sanciti, così come lo sono i doveri. Dunque se io faccio parte della collettività e richiedo determinate cose, devo anche contribuire. Perché chi me li deve assicurare abbia le risorse economiche e finanziarie per poterlo fare”.