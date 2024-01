Pierpaolo Montalto eletto segretario regionale di Sinistra Italiana

Il congresso di Sinistra Italiana ha eletto il comitato regionale e il segretario regionale, avv. Montalto Pierpaolo. Nella prima giornata sono intervenuti i segretari regionali dei partiti dell' area progressista PD, M5S, Verdi, Rifondazione Comunista e le organizzazioni sociali più rappresentative Cgil, Sunia, Legambiente, Arci. Il congresso è stato presieduto dal capogruppo al senato di Alleanza Verdi Sinistra, sen. Giuseppe De Cristofaro, che a chiusura del primo giorno ha ancora posto l’attenzione su due grandi temi: quello della giustizia sociale e della giustizia ambientale, che sono priorità del nostro tempo e l esprimendo la volontà di costruire una coalizione progressista "che possa rappresentare in tutto il nostro Paese una reale alternativa alle destre". Nella sua relazione introduttiva Pierpaolo Montalto ha ribadito "l'appello all' unità alle forze progressiste per battere le destre che in Italia hanno un progetto regressivo e populista".