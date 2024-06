Caltagirone, Roccuzzo: "La ciclabile in centro è un gesto di attenzione per la cittadinanza"

Sindaco e giunta battuti di cinque voti in consiglio comunale su una mozione riguardante un progetto di pista ciclabile. È accaduto mercoledì scorso nella sala consiliare del palazzo di città di Caltagirone dove, sin dall'inizio del suo mandato, il sindaco Fabio Roccuzzo è abituato a navigare tra i marosi di un consiglio comunale che vede primo cittadino e giunta in posizione mai comoda.

A spiegare quello che è successo in aula, e che potrà ancora succedere ancora, è lo stesso primo cittadino. "Capita soltanto in Sicilia e da nessun'altra parte in Italia, che un sindaco che ha vinto con il 55% dei voti non debba avere la maggioranza in consiglio comunale, per un meccanismo perverso che esiste solo qui nell'Isola". Sulla questione della realizzazione della pista ciclabile, il sindaco ha chiarito che si tratta di "un intervento di rigenerazione urbana, un intervento che va nella direzione di rendere Caltagirone sempre più una città europea aperta e multiculturale. La direzione è chiara ed è quella che ci ha portato in due anni ad avere finanziati progetti per 30 milioni di euro a valere sul Pnnr".

E con i commercianti e la cittadinanza come si procederà? "Parlerò ancora una volta con i commercianti, ascolterò le loro richieste - risponde il primo cittadino - ma realizzerò la pista ciclabile perché lo considero un gesto di attenzione verso bambini, donne, mamme e persone che vogliono contribuire a realizzare una società migliore, con meno macchine e meno inquinamento. Spero che, prima o poi, il centrodestra della mia città comprenda e possa sposare anch'esso, un'idea di innovazione e modernizzazione anziché una vetusta antica di antica idea di conservazione dell'esistente".

"La ciclabile costa circa 400mila euro ed è tra i progetti finanziati dal Pnnr - aggiunge - Una pista ciclabile all'interno della mia città, un percorso protetto per i ciclisti nel tessuto urbano, che finalmente riduca le emissioni, serve a tutti i cittadini e anche ai turisti. Serve alle famiglie, a chi ha voglia di andare in bicicletta e a chi vuole poter circolare senza dovere fare lo slalom tra le macchine. In centro abbiamo insieme tante iniziative il Festival jazz, il Festival del cinema e il 20 luglio avremo anche per la prima volta il 'Gay Pride'. Tutto questo fa parte di un processo di innovazione che è anche culturale e che stiamo portando avanti".