Pnrr, il PD grida allo "scippo" dei fondi: Catania perde 369 milioni di euro"

"La destra che ha fatto il pienone di consensi in Sicilia mostra il suo volto e omaggia l'isola tagliando sulle risorse del Pnrr. Catania è la provincia siciliana più colpita. Le cifre dello 'scippo' parlano da sole. Perdiamo 369 milioni di euro così ripartiti: 185 milioni per i Pui; 86 milioni per la rigenerazione urbana; 58 milioni per per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; 27 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità; 8 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; 5 milioni per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano".

Lo dichiarano Suheli Chrouda responsabile Pnrr e politiche del Mediterraneo Maria Grazia Leone, segretaria provinciale PD Catania, e Suheli Chrouda, responsabile Pnrr e politiche del Mediterraneo, nonchè componente della segreteria etnea. "Chiediamo che le risorse restino in Sicilia - continuano i due esponenti del Partito Democratico etneo - per provare a fare quello per cui il Pnrr è nato, colmare il divario nord sud, superare questa disuguaglianza insopportabile. Le parole del governo regionale sul fatto che i progetti saranno rifinanziati attraverso i fondi di sviluppo e coesione risultano offensive della nostra intelligenza. La dotazione Fsc per la Sicilia non è un regalo di Roma né una conquista di Palazzo d'Orleans: sono risorse (altre) che servono finanziare nuovi investimenti necessari per lo sviluppo del territorio. Usarle per rifinanziare gli interventi eliminati vuol dire ammettere di tagliare la Sicilia fuori dal Pnrr".