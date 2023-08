PD e M5S in consiglio comunale già ai ferri corti, Caserta: "Serve lungimiranza per i problemi della città"

"Ritengo che nessuno in questo consiglio comunale sia nelle condizioni di dettare condizioni o addirittura dare lezioni di politica e di democrazia al Partito Democratico ed a me. Neanche il Movimento Cinque Stelle". Il capogruppo del PD in consiglio comunale di Catania, Maurizio Caserta, candidato Sindaco alle ultime amministrative con la coalizione progressista, risponde alle accuse mosse ieri dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, che imputano ai democratici pesanti responsabilità nella mancata attribuzione di cariche istituzionali a Palazzo degli Elefanti. "Come temuto negli ultimi giorni - avevano detto i due esponenti, subito dopo l'insediamento a Palazzo degli Elefanti - le cariche dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale sono andate tutte alla maggioranza". "La responsabilità è da attribuire al PD e in primis al segretario regionale Anthony Barbagallo che è riuscito, come accaduto in passato durante i tavoli progressisti, a impedire un reale confronto. Rattrista che anche il capogruppo del PD Maurizio Caserta, espressione comune della coalizione progressista, si sia prestato a questo gioco fallimentare". La risposta di Caserta arriva in piena notte.

"Sarebbe stato più utile notare e fare notare a mezzo stampa quali sono i profili che accomunano i vice presidenti eletti a larga maggioranza"Una battaglia seria sui temi e sui contenuti, la costruzione di un fronte unitario di contrasto alla destra, questi devono essere i valori che ci uniscono. Tutto il resto, come i riferimenti evidentemente inappropriati, inconducenti e del tutto inopportuni, non conta. Siamo convinti che anche il M5S concorderà nella sostanza, la strada è lunga e impegnativa. Solo una azione coordinata e lungimirante può essere all’altezza della serietà dei problemi della città. È una sfida per tutti. Soprattutto per chi si è impegnato a rappresentare quella parte della città che non si è riconosciuta nella narrazione edulcorata della città, tanto cara alla destra, e che nelle ultime settimane si è rivelata in tutta la sua falsità".