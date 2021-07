Minardo: "Non conosco Sammartino: smentisco passaggio alla Lega"

"Non conosco Luca Sammartino e non ci ho mai parlato". E' secca la replica dell'onorevole leghista Nino Minardo, responsabile regionale del partito di Salvini, sulle ipotesi di un avvicinamento di Luca Sammartino al Carroccio. Minardo nega seccamente qualsiasi contatto dicendo che non c'è alcuna verità in un passaggio del deputato etneo alla Lega. Quindi dal responsabile del partito salviniano arriva un secco no alla indiscrezione di un clamoroso passaggio. "Notizia priva di fondamento che smentisco - dice Minardo -. Non conosco personalmente Luca Sammartino ed è a tutti noto che siamo su posizioni politiche diverse. La Lega in provincia di Catania ha già un’ottima classe dirigente che collabora in una sana e costruttiva competizione interna e sta crescendo giorno dopo giorno con equilibrio ed armonia. Mi sento di dire che va bene così!".