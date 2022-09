I grandi flop alle Politiche, le donne che non ce l'hanno fatta: Floridia, Azzolina, Prestigiacomo e Giammanco

Stefania Prestigiacomo, Lucia Azzolina, Barbara Floridia e Gabriella Giammanco. Dal Movimento cinque stelle a Forza Italia, passando per Impegno civico, il partito fondato da Luigi Di Maio, sono quattro le grandi deluse da queste elezioni. L'ex ministro Prestigiacomo, candidata al Senato nel collegio plurinominale (P02), a sorpresa esce di scena.

La candidata di Forza Italia, dopo 28 anni trascorsi ininterrottamente in Parlamento, non potrà sedere tra gli scranni di Palazzo Madama. Eletta dal 1994 alla Camera, poi nel 2001 nominata ministro per le Pari opportunità, e nel 2008 ministro dell'Ambiente. Il suo partito l'aveva candidata alla presidenza della Regione, ma dopo il tweet contrario di Giorgia Meloni, il suo nome era stato abbandonato a favore del collega di partito Renato Schifani. Stessa storia per Gabriella Giammanco, anche lei di casa in Forza Italia.

Tra le pentastellate c'è Barbara Floridia, arrivata terza a Messina, nel collegio uninominale del Senato. Candidata alle primarie dell'ex fronte progressista dove ha guadagnato il secondo posto, non è stata riproposta per la presidenza della Regione dopo lo strappo del Movimento con l'ex fronte progressista, preferendo Nuccio Di Paola.

Tra gli ex pentastellati, invece, c'è l'ex ministra all'Istruzione Lucia Azzolina, transitata in Impegno civico di Di Maio. Azzolina si è candidata alla Camera nel collegio uninominale di Siracusa, in tre collegi plurinominali della Sicilia senza però riuscire a guadagnarsi la poltrona da deputata. "Astensionismo ancora troppo alto", dice l'ex ministro.