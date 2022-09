Politiche, i risultati del collegio uninominale etneo al Senato: Musumeci approda a palazzo Madama

Lo scrutinio delle Politiche giunge al termine. Fratellii d'Italia tra i primi partiti anche in Sicilia seguito dal Movimento cinque stelle.

Il risultato delle elezioni al Senato

Nel dettaglio, al Senato in Sicilia, il centrodestra è al 34%. FdI è al 18%, FI al 10,5%, Lega al 5,1% e Noi moderati allo 0,8%. Segue il M5s al 27,1%. Il Centrosinistra è terzo al 16,7%. Il Pd è dato al 12%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra Italiana è al 2,1%, +Europa all'1,5% e Impegno civico allo 0,6%.

I risultati nei collegi uninominali a Catania: Nello Musumeci è senatore

Mancano ancora alcune sezioni comprese nel collegio uninominale per il Senato a Catania, ma l'elezione dell'attuale governatore siciliano Nello Musumeci a Palazzo Madama è ormai certa. L'attuale presidente della Regione, non ricandidato dal centrodestra per il bis a Palazzo d'Orleans al termine di un lungo tira e molla interno alla coalizione, trasloca a Roma grazie a un successo largo nel collegio etneo dove ha rappresentato tutta la coalizione con la spilletta di Fratelli d'Italia. Con 817 sezioni scrutinate, Musumeci ha al momento circa 130.179 voti: quasi 36mila in più rispetto alla Cinquestelle Giuseppina Rannone. Staccato Cateno De Luca, l'ex sindaco di Messina che corre per la presidenza della Regione e che aveva sfidato Musumeci anche nel collegio di Catania per il Senato: per lui 51.887 consensi. "Vincere le elezioni nazionali nel tempo di una crisi economica, di una guerra dentro i confini dell’Europa e, speriamo, nella coda finale di una emergenza sanitaria globale, è una responsabilità infinita - ha dichiarato l'ex assessore alla Sanità e delfino di Musumeci Ruggero Razza - Sono contento per l’affermazione di FdI e per l’elezione del presidente Musumeci e di tutti i nostri rappresentanti al Parlamento nazionale".

Nello Musumeci con 130.179 voti pari al 36,2% dei voti (sostenuto da Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 70.698 pari al 20,1% - Forza Italia con 35.917 voti pari al 10,2% - Lega per Salvini premier con 19.087 voti pari al 5,4% - Noi moderati Lupi - Toti - Brugnaro - Udc con 2.549 pari al 0,7%);

Giuseppina Rannone con 93.978 voti pari al 26,2% (sostenuta dal Movimento cinque stelle con 92.530 voti pari al 26,3%);

Cateno De Luca con 51.887 pari al 14,4% (sostenuta da Sud Chiama Nord con 50.471 pari al 14,3%);

Orazio Ermanno Arancio con 50.910 pari al 14,2% (sostenuta da Partito Democratico - Italia Democratica e progressista con 33.679 voti pari al 9,6% - Alleanza verdi e sinistra con 7.559 voti pari al 2,2% - +Europa con 5.901 voti pari all'1,7% - Impegno civico di Luigi Di Maio - Centro Democratico con 2.121 voti pari allo 0,6%);

Tiziana D'anna con 15.919 voti pari al 4,4% (sostenuta da Azione - Italia viva - Calenda con 15.332 voti pari al 4,4%);

Alessandra Nunzia Schilirò con 5.937 di voti pari all'1,7 per cento - Italexit per l'Italia con 5.843 voti pari all' 1,7%).

Goffredo D'antona con 3.904 voti pari all'1,1 per cento - Unione popolare con De Magistris 3.737 voti pari all' 1,1%);

Marilena Maria Antonietta Giordano con 3.658 voti pari all'1,0% (sostenuta da Italia Sovrana e Popolare con 3.613 voti pari all'1,0 per cento);

Nicoletta Re con 2.313 voti pari allo 0,6% (sostenuta da Vita con 2.265 voti pari allo 0,6%)

Gianfranco Di Bartolo con 794 voti pari allo 0,2% (sostenuto da Alternativa per l'Italia - No Green pass con 775 voti pari allo 0,2%).

Il risultato delle elezioni alla Camera

Alla Camera, nella circoscrizione Sicilia 1, è in vantaggio il centrodestra con il 34% delle preferenze, seguito dal M5s (31,2%) e dal centrosinistra (18,2%). Anche nella circoscrizione Sicilia 2 è davanti il centrodestra (36,9%), seguito dal M5s (26,6%) e dal centrosinistra (16,5%).