Lavori al molo di levante, Di Salvo (MpA): "Porto sia riferimento per croceristi e diportisti"

“Il via ai lavori per la riqualificazione del molo di levante è certamente una notizia positiva per la città di Catania. Una procedura avviata nel 2017 quando rivestivo il ruolo di assessore all'urbanistica nella giunta Bianco. Un progetto in continuità con il percorso politico-amministrativo che avrebbe dovuto portare all'apertura del porto alla città e cominciato con la demolizione di una parte del muro di cinta”. E’ quanto dichiarato dal segretario organizzativo del Mpa, Salvo Di Salvo, in merito alla notizia dell'avvio dei lavori di riqualificazione del molo di Levante del Porto di Catania.

“Oggi più che mai – continua Di Salvo - credo che il porto debba e possa essere in continuità, territoriale e urbanistica, con la città. Adesso è indispensabile riprendere e rimarcare l'importanza di quest'opera e per farlo è necessario fare rete tra le istituzioni cittadine e la governance dell'autorità portuale”. “Il porto di Catania – conclude il segretario organizzativo Mpa - deve divenire punto di riferimento per i flussi croceristi e per la diportistica dei grandi yacht, anche grazie alla sua posizione strategica tra l'aeroporto e il centro storico di Catania”.