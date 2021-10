Potere al Popolo interviene per riqualificare piazza Santa Maria di Gesù dopo il nubifragio

Gli esponenti di Potere al Popolo, domenica mattina, hanno lavorato per risistemare e riqualificare una piazza flagellata - come tante altre - dal recente nubifragio. In piazza Santa Maria di Gesù e nellla piazzetta adiacente i volontari si sono messi all'opera per ripulire.

"Dopo il nubifragio di martedì e il maltempo di tutta la settimana, che ha causato morte e devastazione, sentivamo l'esigenza di dare il nostro contributo rimettendo in piedi una piazza disastrata per via della forte pioggia e del vento - dicono gli esponenti del partito -. Tanta gente della zona si è fermata per darci una mano, diverse persone dopo la messa svolta nella Chiesa che si trova proprio sulla piazza, si sono fermate per chiedere informazioni e supportare l'azione. Tanti anche i problemi posti da chi vive nel circondario: poca manutenzione e poca pulizia delle autorità competenti".

"Così, questa mattina d'autunno, è trascorsa confermando una convinzione che da tempo ci portiamo dietro: se non ci attiviamo, questa città verrà messa ufficialmente in ginocchio.

Stabilizzeremo un calendario di attività in questa piazza. Nel frattempo lanciamo due messaggi: ai cittadini e alle cittadine diciamo di attivarsi come noi, magari in altri punti di Catania, e di rispettare il nostro territorio; alle istituzioni uno più politico, ovvero "siate presenti in strada!", perché cementificazione, assenza di prevenzione e manutenzione, spazzatura e quant'altro, sono indicatori di disagio, abbandono e indifferenza. E noi pretendiamo presenza ed efficienza", concludono gli esponenti di Potere al Popolo.