Piazza Majorana riqualificata da Potere al Popolo: "Sensibilizziamo contro l'incuria"

Ancora un'azione di pulizia e di riqualificazione portata avanti da Potere al Popolo a Catania. Dopo l'azione di recupero di piazza Santa Maria di Gesù stavolta gli attivisti hanno fatto tappa in piazza Majorana e armati di scope, paletti, sacchetti e contenitori hanno rimosso rifiuti e ripulito l'arredo urbano. Come spiega Damiano Cucé si tratta di una azione dal valore "dimostrativo".

"La nostra città - spiega - vive un'emergenza rifiuti ormai da troppo tempo. La differenziata è partita ma ancora è a livelli molto bassi e le soluzioni proposte per risolvere l'emergenza che viviamo sono quelle che hanno a che fare con gli inceneritori. In questo caso si tratta di soluzioni che porterebbero ancora inquinamento non facendo gli interessi dei cittadini ma di alcuni privati. Con questa azione dimostrativa, arrivata al secondo appuntamento, vogliamo sensibilizzare la cittadinanza con un atto simbolico: basta davvero poco per prendersi cura della città visto che l'amministrazione l'ha abbandonata".