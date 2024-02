Il presidente del Consiglio comunale di Giarre aderisce a "Sud Chiama Nord"

Si è svolta a Giarre una conferenza stampa per ufficializzare l'ingresso del presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo, nella squadra di "Sud chiama Nord".

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del movimento e della comunità locale. Il presidente Barbagallo ha condiviso la sua decisione con entusiasmo, dichiarando: "La mia adesione a Sud Chiama Nord è la naturale conseguenza di un percorso politico e umano intrapreso circa un anno fa. Il progetto di Cateno De Luca condensa in sé tutte le caratteristiche ideali e valoriali in cui mi rappresento: buona amministrazione, autonomismo e sicilianismo. Questi sono gli 'ingredienti' vincenti per iniziare un rinnovamento reale della classe politico/amministrativa siciliana. Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida per il radicamento del partito nel territorio che ci vedrà sicuramente protagonisti delle prossime competizioni elettorali.

Davide Vasta, commentando l'ingresso di Barbagallo, ha dichiarato: "Oggi mettiamo un altro mattone importante nella crescita del Movimento Sud chiama Nord, non soltanto nel comprensorio jonico etneo. Nelle prossime settimane ci saranno altre notizie importanti. Registriamo infatti un entusiasmo crescente attorno a questo progetto che si basa sulla buona amministrazione."

Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud chiama Nord, ha aggiunto: "Il nostro movimento cresce portando avanti l'obiettivo di creare una nuova classe dirigente. Non stiamo mettendo bandierine, non ne abbiamo bisogno perché la logica dei soldatini non ci è mai appartenuta. Ci interessa solo poter contare su uomini e donne che hanno dimostrato sul campo di essere amministratori seri e capaci. Giovanni Barbagallo ha dato prova delle sue capacità anche nel suo delicato compito di Presidente del Consiglio comunale. Siamo certi che anche Giovanni darà un grande contributo per continuare a far crescere il percorso intrapreso per cambiare questa terra di Sicilia e per avere finalmente un presidente della regione degno di questo nome, ovvero Cateno De Luca."

"Sud chiama Nord, ha affermato il leader del partito Cateno De Luca, è in una fase di crescita sul territorio. Raccogliamo il consenso che abbiamo registrato in questi anni e i frutti della buona amministrazione che abbiamo dimostrato saper concretizzare nei Palazzi municipali che siamo stati chiamati a governare. Abbiamo svolto quel ruolo che sul territorio è indispensabile per cambiare e stravolgere un intero sistema. La presenza dei comitati sul territorio regionale e nazionale ci darà l'opportunità di arrivare preparati alle prossime sfide elettorali. A Giovanni dico che adesso il suo compito è creare una bella squadra e che anche a Giarre ci sia un pilastro importante per la nostra strategia".