Problematiche dopo i lavori di scavo sui sotto-servizi: le considerazioni della terza commissione consiliare

In una nota la 3 Commissione Consiliare, presieduta da Bartolomeo Curia sottolinea come da qualche anno a questa parte, nella città di Catania, si siano effettuati decine e decine di chilometri di scavi nel sottosuolo riguardanti lavori sui sotto-servizi, che,se fossero stati ripristinati come da regolamento comunale, a quest’ora l’Amministrazione Comunale avrebbe avuto il 50% di strade efficienti a costo zero. Ebbene la 3ª Commissione Consiliare in questo periodo ha rilevato delle anomalie in merito alle aziende e imprese (Enel, Tim, Wind, Sidra, ecc.), che concedono questi lavori per i medesimi sotto-servizi a ditte esterne fiduciarie, nell’espletare un piano di interventi al fine di erogare servizi alla collettività catanese. Pertanto, per la problematica sollevata da tantissimi cittadini, i quali lamentavano strade dissestate, buche profonde e marciapiedi divelti in seguito ai lavori che le ditte effettuavano nel sottosuolo in diverse strade della città, la 3ª Commissione a questo punto ha voluto constatare, mediante sopralluogo, la problematica emersa.

Infatti le ditte interessate, completati i lavori sui sotto-servizi, provvedevano al ripristino del manto stradale solamente per 1 o massimo 2 metri di larghezza su tutta la lunghezza della strada; invece il regolamento comunale impone alle ditte, anche se la strada viene aperta per 1 o massimo 2 metri, di effettuare il ripristino (previa fresatura) mediante stesura del manto bituminoso come di seguito:

· su mezza carreggiata stradale, se la larghezza è maggiore di 7 metri;

· su tutta la carreggiata stradale, se la larghezza è inferiore a 7 metri.

Si evidenzia peraltro che le ditte esecutrici, anche dopo la dichiarazione di fine lavori, per i successivi tre anni hanno l’obbligo di rispondere sulla regolare esecuzione dei ripristini stradali (pena la decadenza dell’autorizzazione da parte del Comune). Il Presidente Curia coglie inoltre l’occasione per riferire i dati su infortuni verificatisi in seguito a strade dissestate, manto deformato, buche, ecc.:

- 96 incidenti nell’anno 2019;

- 94 incidenti nell’anno 2020;

- 88 incidenti nell’anno 2021.

All’uopo il Presidente Curia, insieme alla Commissione, ha studiato un progetto per la sicurezza stradale in città, che dovrebbe partire al più presto mediante l’installazione di catarifrangenti (denominati “occhi di gatto”) su strade, rotatorie e passaggi pedonali.