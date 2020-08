Conto alla rovescia per il processo a Salvini: rischia 15 anni di carcere

"Pena prevista fino a 15 anni di carcere. L'italia è l'unico paese al mondo che manda a processo un ministro che ha difeso i confini della propria Nazione. Non ho paura". Lo dichiara il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di La Spezia. "Una cosa però mi da fastidio, io di solito il sabato mattina lo riesco a dedicare ai mie figli. Non starò con loro perché qualche cretino mi manda a processo a Catania", conclude Salvini. L’accusa di cui è chiamato a rispondere davanti al tribunale etneo è di “sequestro plurimo di persona aggravato” e “abuso di atti d’ufficio”, per aver impedito lo sbarco di 107 migranti bloccati al largo di Lampedusa nell’agosto 2019 a bordo della nave della ong spagnola Open Arms.

