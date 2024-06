Sanità, Barbagallo (PD): "A Catania attività ordinaria dell'Asp 3 congelata fino al 30 giugno"

"Nel momento in cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni comunica in pompa magna un provvedimento per tagliare le liste d’attesa nella sanità, ecco che a Catania c’è la prova dell’inconsistenza di questo centro destra impegnato solo nella propaganda. Infatti, l’Asp 3 nei giorni scorsi ha disposto il congelamento di 'qualsiasi attività ordinaria e di recupero delle liste d'attesa fino al 30 giugno', assegnando il personale medico nei pronto soccorso sguarniti dalla mancata proroga del personale". Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. "Questo succede in una Asp che - aggiunge - continua ad essere acefala, per colpa di una Regione assente e di un assessore alla Salute non pervenuta e che non ha messo in atto quei provvedimenti utili a gestire una banale proroga.A dispetto delle parole al vento questo è – conclude - il disastro perpetrato da una maggioranza di centrodestra impegnata soltanto nell’occupazione militare dei posti di potere infischiandosene del sacrosanto diritto alla salute ai cittadini”.

