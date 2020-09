Catania, la protesta contro la Lega e Salvini alla Vecchia Dogana

Si è svolta dinanzi all'ingresso dei locali della Vecchia Dogana la manifestazione di protesta della rete "Mai con Salvini". E' stata consegnata la sagoma di un clown ed esposto uno striscione per contestare l'arrivo del leader leghista in città per il processo del prossimo 3 ottobre e la tre giorni del Carroccio prevista proprio nella Vecchia Dogana.

Previsti per la tre giorni leghista, che partirà il primo ottore, contestazioni contro Salvini. "Siamo qui, alla Vecchia Dogana perché per noi - dicono gli attivisti - affittare questi locali alla Lega vuol dire svendere la nostra terra a chi per anni ci ha insultato e a chi usa la nostra città solo per propagandare odio e discriminazione, mentre Catania, e la Sicilia tutta, si è sempre dimostrata terra vivace e accogliente".

"Questo non è che il primo momento di contestazione. Anche noi stiamo costruendo un nostro programma per quei tre giorni, in cui si parli una lingua diversa da quella che, non solo la Lega, ma i vari governi in questi anni hanno parlato. Incontri e dibattiti ed infine un grande corteo per la mattina del 3 ottobre", hanno concluso i contestatori.