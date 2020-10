Suriano (M5S): "Proteste democratiche e pacifiche sono legittime"

"Le scene viste a Catania con una parte minoritaria, e non assolutamente rappresentativa della città, che ha fatto esplodere bombe carta, creato tensioni e tafferugli fanno indignare tutti i cittadini onesti. Fanno indignare anche chi in piazza è sceso in maniera pacifica, democratica, civile per esprimere il proprio legittimo dissenso. La stragrande maggioranza dei catanesi scesi a protestare non ha nulla a che spartire con quei pochi facinorosi che hanno rovinato una manifestazione democratica". Lo ha detto la deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano.

"Esprimo la mia solidarietà e vicinanza agli agenti delle forze dell'ordine - prosegue - e li ringrazio per il lavoro che quotidianamente svolgono per garantire sicurezza. Catania non può essere etichettata in maniera negativa per via di qualche scalmanato. Come Movimento Cinque Stelle esprimiamo vicinanza a tutte quelle categorie che stanno patendo difficoltà dovute alla crescita del tasso dei contagi e abbiamo chiesto al governo di dare immediati ristori a chi deve chiudere le proprie attività: nei prossimi giorni in gazzetta ufficiale verrà pubblicato il decreto per gli indennizzi alle varie categorie".