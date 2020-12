Catania al buio, il consigliere Campisi chiede interventi risolutivi

Ancora diverse le zone di Catania al buio e la politica cittadina chiede risposte all'amministrazione. A tornare sul tema è stato il consigliere comunale Alessandro Campisi, del gruppo Grande Catania, che ha presentato numerose interrogazioni in merito al ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione in diverse zone della città.

"Via Pietro Novelli, via Pietra Dell'Ova, via Jacopo lo Verde, via del Caravaggio, via Francesco Zangrì, via Sebastiano Guzzoni, via Archifel, via Geza Kertesz, via Velletri, via Del Rotolo, via Alcide De Gasperi, via Sangiuliano sono solo alcune delle vie interessate dai guasti - ha detto in aula Campisi -.Attendiamo un intervento tempestivo dell'amministrazione, che ci ha rassicurati sulla presenza di fondi destinati alla pubblica illuminazione, al fine di evitare ulteriori disagi e rischi per l’incolumità".