Quarto municipio, piste ciclabili nelle aree "abbandonate"

Trasformare le aree "relitto" del quarto municipio in piste ciclabili, corsie da running e perfino percorsi per mountain bike. Questa è la proposta lanciata dal presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti. “L’idea del sottoscritto mira a creare un piano di recupero per combattere la piaga delle aree-discariche nei nostri quartieri- afferma Buceti- parliamo di terreni rurali spesso usati per abbandonarci i rifiuti, dai soliti incivili, o invasi da giungle di sterpaglie che nel periodo estivo prendono fuoco e minacciano le abitazioni circostanti. Il territorio vive oggi una situazione critica con le aree relitto che aumentano costantemente nonostante i nostri interventi per bonificare questi luoghi”.

La proposta del presidente Buceti nasce dal un profondo studio volto a riqualificare definitivamente questi siti e rendere più vivibili i quartieri del quarto municipio di Catania. Da qui la possibilità di puntare ad attivare una politica che, in collaborazione con l’amministrazione centrale, consenta progressivamente di unire idealmente tutti i quartieri con strutture che consentano di fare attività sportiva all’aria aperta.