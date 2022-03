Quarto municipio, la replica di Buceti ai consiglieri: "Critiche pretestuose"

E' sui fondi da spendere per le manutenzioni del quarto municipio che era arrivato l'attacco di tre consiglieri al presidente Erio Buceti e al vice Rosario Sirna. A stretto giro è arrivata la replica di Buceti, specie al consigliere Cavallaro. Quest'ultimo ne aveva chiesto le dimissioni.

"E' veramente difficile replicare a chi, come il consigliere Cavallaro, spesso e frequentemente, partecipa alle sedute di consiglio solo per pochi minuti - dice Buceti - magari necessari per ottenere una attestazione di presenza per il proprio datore di lavoro. Non si accettano lezioni di etica e di moralità da chi dovrebbe interrogarsi per quel che è. All'inefficienza ed al pressappochismo - dichiarano congiuntamente Buceti ed il vice presidente Rosario Sirna - si risponde con l'ascolto e la condivisione di quello che giornalmente rappresentano i cittadini".

Poi proseguono: "E' stato chiesto al IV municipio di dare delle indicazioni prioritarie sugli interventi da eseguirsi riguardanti marciapiedi, strade, guardrail, manufatti stradali per acque bianche e manufatti in ferro; priorità che sono state segnalate e condivise, in più occasioni, dalla maggioranza dei consiglieri del IV municipio. Le critiche sono pretestuose, carenti di ogni valido supporto probatorio e sol finalizzate all'avvio di una sterile campagna elettorale".