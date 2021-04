Quarto municipio, Zingale: "Tombini otturati e allagamenti"

I continui ritardi sul piano di pulizia del sistema di caditoie ed i tanti tombini che restano ancora otturati dalla cenere vulcanica, stanno provocando troppi disagi nel quartiere di San Giovanni Galermo. Per l’ennesima volta le segnalazioni del consigliere del IV municipio di Catania, Giuseppe Zingale, arrivano da via Immacolata: "All’altezza del civico 31, tutte le volte che piove si forma un lago che impedisce ai residenti di accedere alle proprie case. Oltre a via Immacolata, altri disagi si registrano pure in via Villa Flaminia, via Capricorno, via Vigne Nuove, via Mariani e via Marcellino". Da qui la richiesta del consigliere all’amministrazione comunale per risolvere definitivamente il problema.