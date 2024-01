Question time in Consiglio, niente sovrappasso in viale Doria: si punta sugli autovelox

Aula consiliare piena e tante interrogazioni all'amministrazione comunale da parte dei consiglieri di maggioranza e opposizione. Il question time del Comune, strumento snello di illustrazione dei quesiti già presentati dai consiglieri comunali, funziona. Pur con qualche intoppo su tempi di esposizione e risposta, mette all'attenzione dei cittadini e dei media alcuni temi importanti per il futuro della città.

Si parte con lieve ritardo e con la interrogazione del consigliere di opposizione Graziano Bonaccorsi sulla sicurezza, soprattutto per i pedoni, lungo la circonvallazione. Un tema tornato prepotentemente alla ribalta dopo il tragico incidente che ha causato la morte della giovane studentessa Chiara Adorno, investita sulle strisce pedonali lo scorso novembre.

Viale Doria arrivano gli autovelox

"Chiediamo di sapere se sono state destinate delle risorse del Patto per Catania o qualsiasi altra risorsa disponibile per finanziare la realizzazione del sovrappasso in viale Andrea Doria, al fine di rendere sicuro l'attraversamento pedonale per studenti e cittadini. Oggi l'amministrazione cosa vuole fare", parla Bonaccorsi. Sintetica e tombale la risposta dell'assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi: "Al fine di mitigare i rischi derivanti dall'attraversamento pedonale, è in corso di progettazione un intervento finanziato con i fondi del ministero dei Trasporti, relativo all'installazione in alcuni tratti della circonvallazione, di strumentazioni e opere quali semaforizzazione, countdown, T Red, semafori pedonali con fotocamere integrate di rilevamento dell'infrazione, autovelox, attraversamenti rialzati e l'incremento della segnaletica". Il consigliere interrogante non è soddisfatto della risposta ma sulla questione sovrappasso non si può dire sia mancata la chiarezza.

L'appalto del Porto

Chiara anche la risposta del vice sindaco Paolo La Greca su una vicenda di cui, c'è da scommetterci, sentiremo ancora parlare a lungo. Si tratta della procedura d'appalto per l'erogazione e l'efficientamento dei servizi di interesse generale dei porti di Catania e Augusta, una gara da 176 milioni su cui il consiglio comunale ha approvato una mozione che, come ricorda la consigliera autonomista Spoto "impegna il sindaco e la giunta comunale all'adozione di ogni azione, atto e provvedimento amministrativo volto a sospendere, fino ad annullare la procedura per l'affidamento".

Il vice sindaco, a nome del primo cittadino, articola le ragioni della giunta ed è lapidario nelle conclusioni. "I confronti avuti con l'Autorità di sistema portuale non hanno evidenziato elementi, per quanto a nostra conoscenza, utili per richiedere l'annullamento delle procedure di gara". Per adesso è stallo alla messicana tra i contendenti, ma lo scontro c'è ed è palese.

Non è scontro tra l'assessore al Personale Viviana Lombardo e la consigliera democristiana Simona Latino, presidente della commissione comunale Lavori pubblici, ma poco ci manca. Le due non si intendono sulle promozioni interne dei dipendenti del Comune. La dialettica tra Lombardo e Latino fa saltare il timing del question time tanto che, alla fine, il presidente del consiglio Anastasi preannuncia un passaggio in conferenza dei capigruppo per rendere più snello lo svolgimento delle interrogazioni a domanda e risposta.

Pnrr e beni confiscati alla mafia

"Considerato che in data 29 luglio il governo italiano ha presentato istanza di rimodulazione del finanziamento Pnrr e che la Commissione europea ha ratificato la modifica formulata dal governo italiano e che, a seguito di questa modifica l'investimento sui beni confiscati è stato cancellato. Visto che progetti approvati sono stati già avviati al comune di Catania, chiedo di conoscere con quali risorse i progetti saranno adesso finanziati e in che modalità si procederà per la loro realizzazione", il quesito è del consigliere Caserta. La risposta dell'assessore ai Lavori pubblici Parisi è una rassicurante promessa: "Il governo ha previsto una riprogrammazione su altra fonte di finanziamento, piano sviluppo e coesione e tale riprogrammazione sarà ufficializzata con apposito decreto legge". Nella sua replica, il consigliere Caserta prende atto della risposta e non risparmia ironia: "Approssimandoci alla festa di Sant'Agata, credo che possiamo accendere un classico cero. E sperare che il governo nazionale, a differenza di quanto è abituato a fare mantenga le sue promesse".

Caos chioschi, soluzione vicina

Infine, a chiedere un chiarimento sul piano per l'apertura di nuovi chioschi in città, una materia su cui varie amministrazioni comunali hanno beccato mazzate dai privati, è il consigliere Giovanni Curia. Negli ultimi anni, dopo vari contenziosi con le amministrazioni i privati hanno visto riconosciuto il loro diritto all'apertura di chioschi e ottenuto il pagamento delle spese legali da parte delle amministrazioni comunali. Un fatto che con il nuovo piano chioschi non avrà più modo di accadere, assicura l'assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino.