Cardillo e Rodano (FdI): "Con l'arrivo del Questore Bellassai una metamorfosi operativa"

"Il Coordinamento Provinciale catanese di Fratelli d’Italia – Dipartimento Legalità e Sicurezza, ad un mese dall’insediamento del nuovo Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, esprime il proprio compiacimento per la vera e propria metamorfosi operativa che ha interessato tutti gli uffici e le articolazioni della Questura, in adesione ai nostri auspici e alle nostre previsioni formulate all’atto della nomina del capo degli uffici di via Manzoni". Così il coordinatore provinciale catanese di Fratelli d’Italia Alberto Cardillo e il responsabile provinciale del dipartimento legalità e sicurezza Marcello Rodano.

"Nell’arco di circa 30 giorni continuano - sono state espletate quelle plurime attività interforze di controllo del territorio che tante volte avevamo invano invocato e la cui mancata attuazione veniva puntualmente argomentata con una carenza di organico delle forze di polizie che, nei fatti, sta adesso dimostrando di non essere mai stata affatto ostativa ad una sapiente e professionale strategia di controllo del territorio, per come inutilmente ci sforzavamo di ripetere.

"Il tanto invocato - aggiungono - avvenuto impiego sul territorio dei vari reparti e specialità della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza, ha adesso consentito di svolgere incisivi piani d’intervento in quelle zone cittadine in cui sembrava che lo Stato avesse rinunciato ad avere il controllo del territorio. Le incessanti e massicce attività ad alto impatto svoltesi a San Giovanni Galermo, al Castello Ursino e, soprattutto, a San Berillo, nelle ultime settimane, hanno rappresentato un’iniezione di legalitá instillata ad un corpo sociale che sembrava ormai avviarsi verso una irreversibile e patologica condizione di abbandono alla montante marea criminale. Sono fortunatamente risultate quindi effimere certe avventate e disfattiste analisi sulla scorta delle quali le condizioni di sicurezza a Catania non potevano essere assicurate dalle forze di polizia, bensì si sarebbe dovuta sollecitare la discesa in campo di psicologi, assistenti sociali ed educatori".

"Siamo del parere - concludono - che gli interventi di assistenza sociale ed educativa debbano accompagnare e non sostituire un’attività preventiva che, quando viene pianificata con criterio e professionalità da persone dallo spessore adeguato alla carica istituzionale ricoperta, danno quei risultati che poi si rivelano in linea con le aspettative della cittadinanza. L’attuale assetto dell’intensiva e quotidiana attività preventiva finalmente assolta dai vari uffici Polstato con quasi diuturni interventi repressivi sfociati in una moltitudine di arresti in flagranza di reato, sono la prova che le nostre critiche, lungi dall’essere fini a sé stesse, erano fondate e costruttive".