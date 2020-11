Consiglio comunale, approvata mozione per la gestione "in house" dei rifiuti

E' stata votata ieri sera da tutto il consiglio coomunale la mozione presentata dalla maggioranza di centrodestra, a firma Sangiorgio, Curia e Zammataro, per chiedere all'amministrazione di valutare l'ipotesi dell'affidamento in house del servizio di raccolta rifiuti. Si tratta di un settore delicato e complesso che attualmente sta vivendo una fase di stasi dopo la gara settennale - sulla quale il Comune riponeva molte speranze - andata poi deserta. Così tra proroghe e gare ponte si attende la nuova gara con un bando rimodulato ma intanto il problema ambientale in città continua a tenere banco.

Così per uscire impasse i consiglieri hanno proposto alla giunta di valutare l'idea di ritornare "all'antica" e gestire con mezzi propri e forza lavoro interna il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti. In aula a spiegare le ragioni della mozione, che vuole indicare una nuova valutazione alla parte politica, è stato Luca Sangiorgio: "Quasi tutti i Comuni delle più grandi città italiane hanno abbandonato la scelta di affidare all'esterno i servizi riguardanti la nettezza urbana, intraprendendo l'innovativo percorso dell'affidamento in house dei servizi di raccolta rifiuti".

Secondo i consiglieri ci potrebbe essere un miglioramento del servizio e un maggiore controllo da parte dell'amministrazione in grado di correggere le eventuali criticità. Criticità che oggi si chiamano discariche abusive, la mancata estensione del porta a porta a tutta Catania, lo spazzamento delle strade e le scerbature.