Viabilità e sicurezza sulla statale 284, PD: “Provenzano seguirà l’iter per il raddoppio”

“L’attenzione mostrata dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo verso il raddoppio della statale 284, manifestata nella visita istituzionale di ieri a Biancavilla, dimostra l’attenzione da parte dell’intero Governo nazionale verso una questione urgente che riguarda la sicurezza su una delle principali arterie del nostro territorio”. È quanto dichiarano il segretario provinciale del Partito Democratico di Catania, Angelo Villari, ed il suo vice, Angelo Petralia, alla luce della recente visita del ministro Catalfo nel catanese, nel corso della quale è stata sollevata la questione legata all’iter burocratico per i lavori sulla statale. “Un intervento non più rinviabile – proseguono - per il quale ancora più stringenti diventano i tempi per il completamento dell’iter burocratico in corso, affinché l’Occidentale Etnea diventi un collegamento viario moderno e sicuro, al servizio dei residenti nel comprensorio in cui insiste, ma anche del turismo in quanto unico collegamento del versante ovest e nord del vulcano”. “Abbiamo ricevuto rassicurazioni anche dal ministro per il Sud Peppe Provenzano, cui è stata sottoposta la procedura che riguarda l’ampliamento della carreggiata – proseguono – il quale ha garantito tutta la sua disponibilità a seguire l’iter in corso allo scopo di venire incontro ai cittadini che ci chiedono infrastrutture moderne, efficienti e affidabili. Chiediamo, adesso, alla Regione Siciliana – chiudono Villari e Petralia – attenzione massima sul raddoppio della s.s. 284, affinché i lavori possano essere avviati in tempi brevissimi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.