Si dimette l'assessore Luigi Vitanza:"Ringrazio la giunta e la comunità che ho servito con dedizione"

Si è dimesso Luigi Vitanza, asessore al comune di Raddusa sin dall’insediamento dell’amministrazione in carica. Vitanza ha reso noto che sue dimissioni dalla giunta guidata dal sindaco Emilio Cosentino sono dovute a motivi strettamente personali.

“Innanzitutto desidero ringraziare la giunta Cosentino e tutta la comunità che ho servito con dedizione. Da assessore ho avuto l’onore di servire i miei concittadini, di stare accanto ai loro problemi e di impegnarmi per risolverli. Porterò sempre nel cuore questa bellissima esperienza amministrativa e auguro il meglio alla giunta, certo che proseguirà nel solco del cammino virtuoso intrapreso”, dice Vitanza.

“Desiderò altresì ringraziare il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il senatore Salvo Pogliese, l’onorevole Dario Daidone e tutto il gruppo politico a cui appartengo e che mi ha sempre sostenuto in questi anni e durante il mio percorso di assessore”.

Il coordinatore regionale di FdI Salvo Pogliese ha ringraziato Vitanza per l’impegno profuso: “Luigi Vitanza ha dato prova di essere un uomo appassionato e innamorato del suo territorio: ha onorato con grande impegno il ruolo di assessore comunale e tutta la comunità politica di Fratelli d’Italia gli è grata per ciò che ha fatto e gli augura il meglio per il proseguimento del suo percorso. L’amministrazione del sindaco Cosentino ha dimostrato, sin dal principio, di essere vicina e attenta alle istanze dei cittadini e sono certo che continuerà nell’ottimo percorso intrapreso per il bene di Raddusa”.