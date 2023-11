Raffaele Lombardo replica a Cuffaro: "Esperienza della Dc appartiene alla storia"

Continua il botta e risposta a distanza tra gli ex governatori Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro. Il segretario della Dc aveva risposto duramente con un lungo comunicato stampa alle parole del leader autonomista che aveva definito l'esperienza della Democrazia cristiana conclusa 30 anni fa. Nel pomeriggio è arrivata la controreplica di Lombardo, desideroso, però, di mettere un punto alla diatriba.

Volano gli stracci

"Se ne faccia una ragione Lombardo, non sarà certo lui a sentenziare se siamo legittimati a proseguirne la storia e a custodirne i valori, lo stanno già facendo gli elettori e sono tanti, ed è proprio questo quello che lo disturba". Queste in sintesi erano state le parole di Cuffaro, che nel suo lungo discorso non ha risparmiato critiche nemmeno a Cateno De Luca, anche lui aspro nei giudizi del partito democristiano: "Dc finita, stupro politico e mafia".

"Eviterò di provocare le repliche di Cuffaro alle mie parole - ha fatto sapere Lombardo - Non gli contesto di impegnarsi alla costruzione di un movimento politico. Affatto. Ritengo che l’esperienza della Dc, coi suoi limiti e coi suoi straordinari meriti, appartenga alla storia e sia legata alla testimonianza di grandi uomini e donne protagonisti della rinascita e dell’affermazione della Democrazia nel nostro Paese. Evocarla mi sembra sproporzionato e pretenzioso".