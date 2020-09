Randagismo, Marraffino (Lega): "Servono interventi per il parco Gioeni"

Il consigliere Marraffino della Lega ha segnalato la presenza di due cani di grossa taglia all'interno del parco Gioen chiedendo interventi per garantire la sicurezza. "Si tratta di un parco - dice il consigliere di municipalità - frequentato da famiglie, sportivi, cittadini essendo uno dei polmoni verdi più importanti della città. Mi sono giunte numerose segnalazioni dai cittadini e abbiamo riscontrato la presenza di due cani di grossa taglia". Secondo Marraffino i due esemplari intimoriscono i cittadini e sono potenzialmente pericolosi così ha chiesto l'’immediata risoluzione del problema o la chiusura del parco Gioeni "poiché è altamente pericoloso per l’incolumità dei cittadini e specialmente per i bambini".

