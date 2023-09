Tiene ancora banco il rebus Commissioni, Caserta: "Nessun confronto con la maggioranza"

"Fino a questo momento, non vi è stato, tra i gruppi di maggioranza ed il gruppo del Partito Democratico, unico gruppo consiliare dell’opposizione regolarmente costituito, alcun confronto che potesse portare ad una proposta condivisa". Così in una nota il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale, Maurizio Caserta interviene sulla questione della presidenza di commissione da attribuire alle forze di opposizione, che al momento appare ancora lontana da una soluzione condivisa.

"Il gruppo del Partito Democratico - continua Caserta - ritiene che si sia perduta un’occasione preziosa per rafforzare il lavoro delle commissioni, che certamente hanno bisogno del contributo di tutti i gruppi per garantire al consiglio comunale la massima efficacia nel fronteggiare i problemi della città. Il gruppo del Partito Democratico è, all’interno del Consiglio Comunale di Catania, un gruppo di grandezza media. L’assenza di questo gruppo dal confronto sulle garanzie istituzionali non può certo far bene al lavoro assai impegnativo che il Consiglio si avvia a svolgere".