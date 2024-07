Referendum anti autonomia differenziata, banchetti in strada per la raccolta firme

È stato costituito ieri anche a Catania il Comitato referendario per l’abrogazione totale della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Una legge che, secondo i componenti del Comitato, non solo divide in due l’Italia sul terreno dei diritti essenziali come quello alla salute e all’istruzione, al lavoro e al contratto nazionale, ma la fa recedere sul terreno dello sviluppo.

La prima riunione del nuovo Comitato si è svolta giovedì nella sede della Cgil, in via Crociferi, ed è stata l’occasione per fare il punto tra sindacati, partiti e associazioni che aderiscono all’ impegnativa missione di raccogliere le firme in queste settimane estive, organizzando banchetti nelle piazze, nei luoghi di lavoro e di vacanza.

La raccolta avrà fine il prossimo 30 settembre. La “missione” del Comitato referendario, al contempo civica e politica, parte ufficialmente dal 20 e dal 21 luglio, date ufficiali di lancio della campagna referendaria in tutta Italia. Il 20 luglio saranno allestiti banchetti in via Etnea, ingresso Villa Bellini, dalle 9 alle 14, e ad Acireale nella sede Cgil di via Spezze dalle 9 alle 12 e in piazza Garibaldi dalle 18 alle 20. Il 21 luglio a Catania i banchetti si potranno trovare all’ ingresso di Villa Pacini dalle 9 alle 14. I banchetti saranno riconoscibili dal logo della campagna “Contro l’autonomia differenziata Una firma per l’Italia”. Il quesito referendario è stato depositato in Cassazione nei giorni scorsi.