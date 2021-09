Referendum sulla giustizia, continua la raccolta firme anche a Catania

Domenica 12 settembre si terrà, a Catania, di fronte la Villa “Vincenzo Bellini”, dalle 17 alle 21, un’altra giornata utile prima del taglio del traguardo per contribuire alla raccolta firme organizzata dal partito di Matteo Salvini in sintonia con il Partito Radicale

Domenica 12 settembre si terrà, a Catania, di fronte la Villa “Vincenzo Bellini”, dalle 17 alle 21, un’altra giornata utile prima del taglio del traguardo per contribuire alla raccolta firme organizzata dal partito di Matteo Salvini in sintonia con il Partito Radicale. Separazione delle carriere dei magistrati, il sistema elettorale del Csm e la sua riforma, la responsabilità diretta dei magistrati e la loro equa valutazione, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione della Legge Severino: queste le proposte poste all’attenzione dei cittadini e per cui domenica potranno ancora firmare. Per maggiori informazioni sui contenuti politici delle richieste di referendum è possibile consultare il sito internet del Comitato Promotore Giustizia Giusta all’indirizzo www.comitatogiustiziagiusta.it