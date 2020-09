Referendum, in provincia di Catania stravince il sì: oltre il 75%

Ha vinto il sì per il taglio dei parlamentari e, in provincia di Catania, ha stravinto con il 75% dei votanti. Su 1126 sezioni in provincia ne sono state scrutinate 1102 e il dato ormai è consolidato. L'affluenza alle urne non è stata altissima: a Catania ha votato circa il 32% degli aventi diritto e il picco si è registrato a Milo con il 46%, mentre il Comune dove si è votato meno è Palagonia con il 28%.

A Catania hanno votato 80mila cittadini e il sì ha raggiunto il 73%, a Palagonia il sì - seppur i pochi votanti - ha raggiunto il picco dell'80%. A caldo è arrivato il commento della deputata etnea del Movimento Cinque Stelle Maria Laura Paxia: "Oggi è una giornata storica. Con la netta vittoria del “Si” al referendum sul taglio dei parlamentari, la politica riesce finalmente a interpretare e realizzare la volontà dei cittadini. Tutto questo grazie al MoVimento 5 Stelle che ha portato avanti con determinazione in tutti questi anni una battaglia molto difficile”.