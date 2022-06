Flop per i referendum, quorum dell'affluenza lontanissimo

Flop totale per i referendum. Quorum dell'affluenza lontanissimo, meno del 21 per cento rispetto al 50 necessario. Secondo i dati del Viminale l'affluenza definitiva (7.903 Comuni su 7.903) per il voto di ieri sui 5 referendum sulla giustizia è stata poco superiore al 20,9%. Al primo quesito ("Incandidabilità dopo condanna") l'affluenza è stata del 20,95%; al secondo quesito ("Limitazione misure cautelari") l'affluenza è stata del 20,93%; al terzo quesito ("Separazione funzioni dei magistrati") l'affluenza è stata del 20,93%; al quarto quesito ("Membri laici consigli giudiziari") l'affluenza è stata del 20,92%; al quinto quesito ("Elezioni componenti togati CSM") l'affluenza è stata del 20,92%.

I "sì" prevalgono nel quesito sui consigli giudiziari, sul metodo di candidatura al Csm e sulla separazione delle carriere. Meno, molto meno, in quello sulla legge Severino e sulla custodia cautelare. Una "vittoria" della parte di cittadini che preferisce che la severità verso i politici, punita con l'incandidabilità anche dopo una sentenza di primo grado, rimanga così com'è; e che il potere delle Procure di imporre il carcere preventivo non sia toccato. Nessun tracollo di consenso per la magistratura, malgrado alcuni scandali, dunque. I cinque quesiti sulla Giustizia scivolano via leggeri, senza lasciar traccia.