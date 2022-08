Regionali, Drago (FdI): "Ci sono ancora tanti manifesti elettorali non oscurati"

"Si rispetti la normativa vigente". Tiziana Drago, senatrice in Fratelli d'Italia, non usa mezzi termini riguardo i manifesti elettorali relativi alla campagna elettorale nazionale e regionale. "Evidenzio come su Catania e provincia e soprattutto nella zona acese siano presenti manifesti di candidati non coperti - sostiene Drago - eludendo la normativa vigente che dava lo stop alle affissioni entro il 25 agosto 2022". In effetti, sono ancora tanti i volti non oscurati che compaiono nei manifesti sparsi per la città. "In questa campagna elettorale già dai toni infuocati - conclude la senatrice - auspico un maggior controllo nel rispetto delle regole e norme affinché anche la par condicio non venga lesa".