Regionali, Giarrusso replica ai "suoi": "Loro possono dare disponibilità alla candidatura e io no?"

L'annuncio della "disponibilità" alla candidatura per le regionali dell'eurodeputato catanese Dino Giarrusso ha terremotato il mondo pentastellato. Un mondo profondamente diverso da quello che tante soddisfazioni diede a Beppe Grillo nel momento in cui il Movimento si stava affermando: di acqua sotto i ponti (o meglio lungo lo Stretto, ricordando la celebre nuotata del comico genovese) ne è passata e adesso le spaccature tra ortodossi, fuoriusciti e "nuovi" arrivi sono sempre più evidenti.

Giarrusso, contattato da CataniaToday, tiene la linea della "disponibilità" rispondendo alla nota del M5S regionale che parlava di una posizione espressa "a titolo personale". "E' sorprendente la nota del M5S della Regione. Quindi Sunseri e Di Paola possono esprimere la loro disponibilità a una candidatura alla Regione e io non posso? Il segretario del Pd al vostro giornale ha parlato delle primarie e lo reputo un metodo corretto. Perché non potrei candidarmi alle primarie? E' doveroso ascoltare i territori e gli elettori anche se ciò può non piacere a qualcuno. Ma dobbiamo rispettare sempre la democrazia diretta, un nostro pilastro".

Poi l'eurodeputato lancia il guanto di sfida: "Facciamo le primarie e vediamo chi ha più gradimento. Faccio in bocca al lupo a Sunseri e Di Paola". Sul rischio di vedere un Movimento logorato da queste divisioni Giarrusso replica: "Io sono in armonia con tutti ma voglio che siano gli elettori a scegliere. Questa è la nostra storia: mi auguro l'unità. Senza unità e senza una coalizione unita contro il centrodestra si è condannati a rimanere all'opposizione. Nella nostra chat interna alla notizia della mia disponibilità ho registrato segnali positivi e chiederò le primarie proprio per fare in modo che siano i cittadini a scegliere il candidato migliore".