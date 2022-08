Regionali, Raffaele Lombardo replica a FdI: "Mpa con Minardo o Russo, nessun veto per Musumeci"

Dopo Fratelli d'Italia con le dichiarazioni del coordinatore regionale Salvo Pogliese che indicano Nello Musumeci come presidente della Regione Siciliana, si espone anche il Movimento per l'autonomia(Mpa)con Raffaele Lombardo che tramite un tweet annuncia che "l'Mpa ha una posizione chiara: come candidato il segretario della Lega Minardo o il tecnico Massimo Russo. Nessun veto per Musumeci". È quanto si legge in tweet del profilo dell'ex presidente della Regione e leader del Movimento per l'Autonomia, in vista delle elezioni in Sicilia del 25 settembre.