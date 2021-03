Raccolta differenziata, dalla Regione 5 milioni per 134 Comuni virtuosi

In provincia di Catania sono 20 i Comuni "premiati" dal governo Musumeci. Si tratta degli enti locali che nel corso del 2019 hanno superato il 65 per cento di differenziata

Cinque milioni di euro dal governo Musumeci per i Comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. È stato pubblicato sul sito della Regione il decreto inter-assessoriale (Economia e Autonomie locali) - firmato da Gaetano Armao e Marco Zambuto - che assegna un contributo agli enti locali che nel corso del 2019 hanno superato il 65 per cento della raccolta differenziata. A beneficiarne - in attuazione di una norma regionale – sono 134 Comuni di nove province dell’Isola, il cui elenco predisposto dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti è stato validato dall’Arpa Sicilia.

"Cresce di anno in anno – evidenzia l'assessore Zambuto – il numero dei Comuni “ricicloni”. Nel 2018 erano 79 e l'anno precedente appena 31. Un aumento che conferma una sempre maggiore sensibilità ambientale da parte dei siciliani, oltre all'impegno quotidiano dei sindaci".

Questo l’elenco dei Comuni beneficiari del finanziamento in provincia di Catania, a cui è stata assegnata una somma fissa di 18.656 euro e una variabile in base alla popolazione: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Maletto, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Santa Venerina, Scordia e Vizzini.