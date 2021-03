Regione siciliana, finanziata la norma contro le micro discariche. Compagnone: “Una battaglia di civiltà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Grazie all’approvazione, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’articolo 35 della finanziaria la Regione Siciliana si dota finalmente di uno strumento concreto per prevenire e contrastare il fenomeno delle micro discariche abusive presenti purtroppo in quasi tutti i Comuni siciliani”. A darne notizia è il promotore dell’iniziativa, onorevole Pippo Compagnone (Movimento per la Nuova Autonomia). “Oggi la Sicilia ha vinto una battaglia di civiltà. Grazie all’istituzione di un fondo di rotazione, all’interno del quale abbiamo già destinato 200 mila euro offriamo ai Comuni, alle Città metropolitane ed ai liberi consorzi la possibilità di intervenire per eliminare questa autentica piaga.” “Attraverso le risorse del fondo di rotazione, che potranno essere alimentate con le multe comminate ai trasgressori, si potranno incrementare nel territorio gli interventi di prevenzione, raccolta e smaltimento innescando così un circolo virtuoso che porterà ad una radicale riduzione di questo volgare fenomeno – prosegue Compagnone. Entro 60 giorni dall’approvazione della finanziaria il Presidente della Regione, di concerto con l’assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, emanerà il decreto attuativo con il quale con il quale verranno specificate anche le modalità ed i termini di funzionamento del fondo di rotazione”.