Chioschi, in consiglio comunale arriverà una proposta di regolamento

I consiglieri Curia e Zammataro hanno studiato una proposta per mettere ordine nel settore. Sinora non vi era alcuno strumento per gestire la materia e spesso si finiva dinanzi alla giustizia amministrativa

I consiglieri Manfredi Zammataro (Diventerà Bellisima) e Bartolo Curia (Una scelta d’amore per Catania) hanno lavorato ed elaborato un regolamento per i chioschi nel territorio comunale. Un lungo lavoro, iniziato già nel dicembre del 2019, e che adesso dovrebbe vedere l'esame nelle commissioni e poi in aula. Zammataro e Curia, presidenti rispettivamente della Commissione Urbanistica e della Commissione Mobilità hanno illustrato le caratteristiche peculiari del testo che mira a mettere ordine in un settore in cui non ve n'era.

"Durante questi anni c'è stato un proliferare di chioschi, che hanno aperto senza alcuna autorizzazione rilasciata da parte dall’amministrazione.Tuttavia non essendoci alcun

regolamento redatto non si poteva rilasciare la regolare licenza ad aprire - dicono i consiglieri -. Oltre al danno la beffa per l’amministrazione: infatti chi si vedeva rigettata l’autorizzazione ad aprire, faceva ricorso mediante il Tar, il quale rilevando che il Comune di Catania era privo di regolamento, autorizzava I’apertura".

"Dopo un attento studio vi è una proposta di delibera di consiglio comunale che già è in lavorazione nelle commissioni competenti e poi passerà in consiglio, dove si voterà una volta per tutte. Questo regolamento ha lo scopo di contribuire a definire, in coerenza con gli obbiettivi strategici assunti dal prg, l’assetto territoriale esistente e futuro del commercio su aree pubbliche esercitato dai chioschi, sia attraverso interventi volti alla conferma di localizzazioni, sia il corretto inserimento nel contesto di riferimento mediante l’individuazione di nuove geolocalizzazioni in diverse aree della città", concludo i consiglieri.