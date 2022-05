Consiglio comunale, in discussione temi "caldi": dehors e mercati

Domani, 25 maggio, il consiglio comunale sarà chiamato ad essere ancora "protagonista" con l'analisi di atti importanti per la vita, economica e commerciale, della città. In questo ultimo scorcio di amministrazione, dopo aver esitato e approvato il nuovo regolamento sui lavori del civico consesso, i consiglieri dovranno occuparsi dei regolamenti per le occupazioni di suolo pubblico all’aperto e dehors, per la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Catania.

Al vaglio dell'aula anche le delibere sui mercati storici "Piazza Carlo Alberto", "Pescheria" e "Mercato dei Fiori" volte alla loro riperimetrazione; nonché verranno affrontati gli altri mercati rionali: Città di Catania - Montessori, Monte Po, Barriera del Bosco, S. Giorgio, Librino, Picanello, Piazza Eroi d'Ungheria, Canalicchio, S.G. Galermo, piazza S. Pio X, Cibali, Villaggio S. Agata.

Si tratta di temi particolarmente sentiti: basti pensare che sul regolamento sui dehors si è consumata una disfida tutta interna alla maggioranza. Dopo le dimissioni di Balsamo, l'ex assessore alle Attività Produttive, sono piovute critiche sul regolamento che aveva lasciato in eredità l'ormai ex componente della giunta Pogliese. Critiche sul merito e sul metodo alle quali lo stesso Balsamo ha poi risposto in un articolato comunicato. Adesso l'atto torna in consiglio così come verranno affrontati i vari mercati cittadini e la questione della loro riperimetrazione.