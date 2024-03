Report Antimafia, Marano (M5s): "Società silente è l'anello debole dell’azione di contrasto al malaffare"

“Il grande anello debole dell’azione di contrasto al malaffare, purtroppo, sembra essere proprio la società civile, silente e rassegnata. Credo sia questo l’elemento più drammatico emerso oggi dalla relazione della commissione Antimafia Ars”.

A dirlo è José Marano, deputata regionale M5s, a proposito del dossier presentato a Palazzo dei Normanni, frutto di un’attività di ascolto svolta in modo capillare su tutto il territorio siciliano anche attraverso l’interlocuzione con 302 sindaci siciliani su 391 complessivi.

“L’assenza di indignazione – prosegue Marano che è anche componente della Commissione Antimafia all’Ars - rappresenta un campanello d’allarme perché significa che mancano i presupposti per il cambiamento. Se non lo contrasti, il sistema corrotto continua a prosperare e persino l’azione politica e istituzionale a tutti i livelli risulta meno efficace se non c’è la convinta partecipazione dei cittadini”.

“L’altro elemento che non può passare inosservato è quello relativo al traffico di droga - aggiunge ancora la deputata pentastellata - che in Sicilia assume dimensioni allarmanti nella misura in cui la domanda di consumo, come ha sottolineato il Presidente Antonello Cracolici, aumenta in maniera trasversale e riguarda tutte le fasce d’età e tutte le fasce sociali. Un fatto che ci riporta ancora una volta ad una società che, rispetto al passato, fa più fatica a ribellarsi. La politica e le istituzioni sono quindi chiamate a un compito di grande responsabilità: prendere i cittadini per mano e accompagnarli nell’unica direzione possibile che è quella della legalità”.

