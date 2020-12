Lega: "Revoca del reddito di cittadinanza ai parcheggiatori è un modello da replicare"

"La revoca del reddito di cittadinanza ai parcheggiatori abusivi può essere un efficace deterrente contro questa piaga delle nostre città. L'esperienza di Catania va presa a modello e replicata in tutta la Sicilia". Così il segretario regionale della Lega Sicilia Stefano Candiani e il vicesegretario regionale Fabio Cantarella. "Crediamo che l'immediata revoca del reddito di cittadinanza ai parcheggiatori abusivi denunciati possa costituire, insieme alle sanzioni amministrative e ai provvedimenti dei questori e dei prefetti, un efficace deterrente per combattere questo fenomeno - aggiungono - In quest'ottica sarebbe importante che il modello Catania venisse al più presto replicato nelle altre aree metropolitane della Sicilia e dovunque ci siano problemi di questo tipo".