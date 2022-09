"Cari amici, Vi comunico il desiderio di candidarmi a Sindaco della Città di Catania, il Sindaco del Popolo, insieme alla lista di candidati al Consiglio Comunale che rappresenteranno la mia squadra; non l'uomo solo al comando, ma una leale comunità umana che desidera il cambiamento, una rivoluzione pacifica per consegnare al Popolo la sua sovranità. Amo il Popolo, desidero servirlo con umiltà e considerazione, nessuna voce resterà inascoltata, sarò il Sindaco di tutti, che compie la volontà del Popolo e difende un solo interesse: quello del Popolo". Con un post pubblicato su Facebook, Riccardo Tomasello annuncia la sua candidatura a sindaco di Catania. E' stato presidente del comitato dei festeggiamenti agatini, imprenditore impegnato nel sociale e nell?associazionismo, fondatore del movimento "E' l'ora del popolo".

"Ho sempre creduto nella solidarietà come fondamento di ogni comunità civile, ho sostenuto in tutte le mie attività sociali il valore della fraternità, attraverso l'ascolto, il dialogo ed il confronto leale e costruttivo - dichiara Tomasello - Ho sempre ammirato la forza del Popolo, per questo consegno a tutti, donne e uomini di buona volontà, questo nuovo movimento, perchè adesso "È l'ora del Popolo". Una voce forte e autorevole contro ogni scelta adottata senza il consenso popolare, senza quella sovranità che appartiene a ognuno di noi. Per affrontare i temi dell'integrazione, dell'inclusione e della giustizia sociale; una rappresentazione a favore degli umili, di chi affronta difficoltà e di chi difende i valori della libertà, della sostenibilità ambientale e della crescita economica responsabile. Insieme faremo la differenza".

Tra i commenti al post sull'annuncio della candidatura, l'augurio di un altro candidato, Lanfranco Zappalà che scrive: "Catania ha bisogno di persone serie e competenti. Caro Riccardo, hai tutte le qualità per poter rappresentare la Città. Ho avuto modo di conoscerti sul campo, sei una persona davvero squisita dal punto di vista sia morale nonché umano. Il tuo desiderio è identico al mio, ma sono certo che qualunque percorso dovessimo fare durante questa competizione elettorale, sarà nella massima correttezza in quanto so di aver davanti a me un gran signore. Ci confronteremo sui programmi, sulle scelte da fare, su come immaginiamo la città del futuro. Non importa se le strade nostre saranno diverse, ciò che a me interessa cari Riccardo, è che questa città venga Amministrata con amore competenza, massima dedizione".