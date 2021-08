Discariche nei vari quartieri di Catania, l'allarme lanciato dal comitato Romolo Murri

"Servono sanzioni e punizioni esemplari per questi delinquenti che svuotano le case e lasciano in strada materassi, vecchi mobili, pneumatici e qualsiasi altro tipo di materiale ingombrante", dice il presidente Parisi

In questo periodo estivo la città si svuota ed il rischio di vederla sommersa dai rifiuti è più vivo che mai. Con Catania deserta di giorno e di notte, gli zozzoni sono liberi di abbandonare il semplice sacchetto, l’intera stanza da letto, la cantina e perfino i copertoni dell’auto in ogni angolo della strada senza essere visti da nessuno. Il problema riguarda soprattutto le periferie, dov’è concentrato il maggior numero di terreni incolti e isolati, ma dal nodo discariche abusive non sono esenti nemmeno le zone centrali della città.

Il Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede un potenziamento dei controlli nelle aree maggiormente a rischio di Catania anche con l’istallazione di un capillare ed efficace sistema di video sorveglianza. "L’emergenza incendi - dice Parisi - in questo momento rischia di aggravare ancor di più una situazione assolutamente intollerabile. Basta un’altra scintilla per far ritornare i roghi che verrebbero ulteriormente alimentati dal materiale infiammabile presente nelle discariche abusive. Bisogna evitare a tutti i costi il perpetrarsi continuo di questi penosi scenari. E per farlo servono sanzioni e punizioni esemplari per questi delinquenti che svuotano le case e lasciano in strada materassi, vecchi mobili, pneumatici e qualsiasi altro tipo di materiale ingombrante. L’opera di sicurezza preventiva avrebbe l’effetto immediato di restituire a tutti noi una Catania più pulita e sicura dal centro alle varie periferie".