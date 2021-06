Emergenza rifiuti e discariche, Marano (M5S) contro Musumeci: "Il suo piano un fallimento"

La deputata regionale del M5S Jose Marano è intervenuta in aula, all'Ars, sull'emergenza rifiuti e ha puntato il dito contro il governo regionale. Ha portato come esempio, in negativo, la gestione di Misterbianco e della sua discarica chiedendo - in maniera provocatoria - di spostare la città visto che non si riesce a chiudere la discarica.

"Avevamo letto un mirabolante programma del presidente Musumeci sui rifiuti. Un programma che garantiva una inversione di tendenza che doveva trasformare il rifiuto in risorsa - ha detto Marano -. Ma le parole se le porta via il vento, così come le promesse da marinaio, e dopo 3 anni e mezzo di governo registriamo il fallimento di Musumeci: come ogni estate siamo nel mezzo di un'emergenza rifiuti, le discariche vengono riempite a tappo come Misterbianco e Gela, e siamo costretti a inviare anche i rifiuti fuori dalla Sicilia con costi altissimi. E la soluzione che trova il governo regionale qual è? Bruciare i rifiuti con 2 nuovi inceneritori".

Poi ha proseguito: "In un mondo che si basa sulla differenziata, sul green, sul riciclo in Sicilia la brillante idea è quella di bruciare il rifiuto: qualcosa di anacronistico. Io vengo da una città che ha pagato sulla sua pelle questi fallimenti, Misterbianco. Una città dove la discarica per queste emergenze non può chiudere e dove i cittadini devono continuare a subire un devastante danno ambientale. Devono subire cumuli di rifiuti, puzzi e inquinamento. Visto che Musumeci è incapace di risolvere l'emergenza e si continua a seppellire di immondizia Misterbianco allora trovi una soluzione alternativa: sposti la città sul mare o la rifondi in un altro posto, solo così - con questo governo inerte - i misterbianchesi potranno tornare a respirare aria pulita!".