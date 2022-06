Rifiuti, Lidia Adorno (M5S) chiede chiarimenti sulle penali per i disservizi ed invoca le dimissioni di Pogliese e Musumeci

“Catania sta rischiando il collasso per la pessima gestione dei rifiuti del Comune e della Regione Siciliana. Abbiamo la città piena di turisti e stiamo offrendo un pessimo biglietto da visita. Malgrado paghiamo la Tari più alta d'Italia, Catania risulta essere tra i grandi comuni del nostro Paese quello all'ultimo posto per percentuale di differenziata”. E quanto dichiara la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, che ha richiesto, tramite un’apposita interrogazione, di poter visionare i “verbali di buona esecuzione dei lavori” relativi al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e altri servizi di igiene pubblica nei lotti Nord, Centro e Sud. La Adorno vuole anche vederci chiaro in merito al calcolo ed al pagamento delle penali per i disservizi registrati in questi mesi in tutta la città di Catania.

“Il centro-destra siciliano e catanese – continua - sta dimostrando tutta la propria incapacità e inadeguatezza. Il Sindaco sospeso Salvo Pogliese, l'attuale facente funzioni Roberto Bonaccorsi e il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci non sono stati in grado di migliorare il sistema dei rifiuti. Dalla raccolta, alle discariche, al piano specifico, non si è fatta una politica tesa alla realizzazione di impianti di recupero e di compostaggio che ponesse basi solide per una concreta transizione ecologica. Adesso dovrebbero prendere atto del disastro che hanno causato e dimettersi in massa. Catania e la Sicilia sono terre meravigliose, che meritano di uscire da questo perenne stato di emergenza”.