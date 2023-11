Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia plaude al sequestro del mezzo per chi abbandona rifiuti

Con la disposizione di servizio prot. n° 467014 dello scorso 9 novembre, il Comune di Catania ha disposto maggiori sanzioni afflittive nei confronti di coloro che commetteranno condotte illecite di abbandono di rifiuti sul territorio comunale, tra cui il sequestro penale del veicolo utilizzato per compiere il reato. "Non possiamo che essere soddisfatti della disposizione emanata dal comandante del corpo di polizia municipale, Sorbino, su impulso del Sindaco, Enrico Trantino e degli assessori Salvo Tomarchio ed Alessandro Porto". E' quanto dichiarano in una nota congiunta i Consiglieri comunali Erio Buceti, Alessandro Campisi, Erika Bonaccorsi, Luca Sangiorgio (ex consigliere) e Francesco Valenti, Presidente del VI Municipio.

"La disposizione è in totale rispondenza di quanto effettuato su proposta di Luca Sangiorgio e del presidente del VI Municipio, Francesco Valenti che, in qualità di promotori di una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 27 febbraio, avevano già avviato l’iter amministrativo per un maggior inasprimento della pena, nei termini oggi interamente accolti con la disposizione emessa. Da oggi, chi deturperà l’ambiente non potrà più ritenersi esente da alcuna responsabilità e siamo felici che l’amministrazione abbia sposato interamente una proposta ideata dal Gruppo di Fratelli d’Italia".