Rifiuti, Adorno (M5S) replica a Bonaccorsi: "Se Catania è sporca la colpa è del centro-destra"

"Samuele Bersani è caduto in un tranello? Ma siamo su Scherzi a parte? E allora, il Sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi sappia che tutti i cittadini catanesi sono caduti nello stesso tranello". La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Lidia Adorno, critica quanto dichiarato ieri dal rappresentante di Palazzo degli Elefanti in merito alle esternazioni del cantante Samuele Bersani, che dal palco aveva espresso parole dure sulla eccessiva presenza di rifiuti nelle strade della nostra città.

"Siamo noi che immaginiamo di essere circondati da cumuli di immondizia o è la realtà? Siamo noi che abbiamo allucinazioni? Le strade sono sporche - continua la Adorno - gli spazzamenti assenti, la raccolta differenziata non decolla, la discarica va a intermittenza. La pianificazione è inesistente sia da parte della Regione che del Comune. Sono tantissime le segnalazioni che ci giungono e tutte corredate da fotografie probatorie. Da 4 anni denunciamo questo stato di degrado e nulla è cambiato, anzi è addirittura peggiorato. Molte volte sento dire in Aula che la colpa è dei cittadini catanesi perché, secondo quanto qualcuno dice, sono incivili. La città è sempre più allo sbando e non per colpa dei cittadini o a causa di una discarica che ha abbassato i conferimenti di secco indifferenziato. La pulizia di una città dipende da chi amministra, da come si amministra, dagli strumenti che si offrono, dalla capacità di recepire le necessità. Le responsabilità - conclude - risiedono nella politica, nella assoluta incapacità di chi ha dimostrato di non sapere pianificare e amministrare, di chi continua a governare in perenne stato di emergenza, di chi non ha adottato un piano rifiuti, da chi non ha realizzato impianti di recupero e di compostaggio che ponessero le basi per una concreta transizione ecologica. E qui a Catania e in Sicilia le responsabilità sono tutte nelle mani del centro-destra".