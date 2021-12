Terzo municipio, il confronto sull'igiene urbana con l'assessore Barresi

Stamattina il neo assessore all’Ecologia, Polizia Municipale e Decentramento Urbano Andrea Barresi ha incontro il consiglio del III municipio. Tanti gli argomenti trattati nel corso della visita istituzionale nella sede di “Borgo-Sanzio”. L'avvio della raccolta differenziata, le croniche difficoltà nel mantenere livelli accettabili di igiene urbana e la lotta contro i pendolari dei rifiuti sono temi molto sentiti in città.

“In una realtà complessa come la nostra - afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara - abbiamo affrontato questioni che riguardano la pulizia e il decoro delle strade. Oggi tante vie e piazze del nostro municipio sono invase dai rifiuti e dalla spazzatura di ogni genere. In questo contesto diventa di vitale importanza attivare un efficiente opera di raccolta e spazzamento delle vie".

"Soprattutto in quest’ultimo caso - prosegue Ferrara - gli operatori ecologici vanno impiegati con maggior frequenza per garantire un territorio pulito, decoroso e vivibile”. Tante le strade di “Borgo-Sanzio” estremamente sporche che generano lamentele di ogni tipo tra abitanti e commercianti. Da qui l’impegno dell’assessore Barresi che, dopo aver sottolineato il numero di multe anti-incivili elevate dalla polizia municipale, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione per garantire, quanto prima, il decoro e la pulizia di tutta la città.